Palmeiras segura o Atlético-MG e avança às quartas de final da Libertadores

O Palmeiras mostrou por qual motivo tem sido tão temido pelos seus adversários nos confrontos da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (09), o Alviverde ficou no empate sem gols com o Atlético-MG, no Allianz Parque, e avançou às quartas de final da competição A vaga veio com a vitória no jogo de ida (1 a 0), no Mineirão.

Desde que desembarcou no Brasil para comandar o Palmeiras, Abel Ferreira tem sido um colecionador de feitos na Libertadores. Além dos dois títulos conquistados, o treinador só foi eliminado uma vez no torneio. E foi para o rival que estava do lado oposto nesta noite: Luiz Felipe Scolari. Em 2022, Felipão avançou com o Athletico-PR e chegou à decisão. Desta vez, entretanto, a noite terminou com um final feliz para o português.

Palmeiras cria chances, mas esbarra em Everson

De um lado Abel Ferreira, do outro Luiz Felipe Scolari. O reencontro dos vitoriosos treinadores começou truncado e muito estudado. O Palmeiras foi quem assustou primeiro em duas oportunidades. Primeiro com Gustavo Gómez em cabeçada que parou na defesa de Everson; na sequência em chute perigoso com Artur, aos 16 minutos. O Atlético tinha um plano: as principais ações ofensivas buscavam Hulk e Paulinho. Eles, no entanto, estavam controlados pelos defensores e não levaram perigo à meta de Weverton.

A melhor chance de mexer no placar esteve nos pés de Artur, aos 35. Em um dos raros momentos em que teve espaço para puxar um contra-ataque, Dudu encontrou o camisa 14 em ótimas condições. A finalização, porém, foi em cima do goleiro Everson. Os minutos finais da primeira etapa marcaram um domínio alviverde. Foram dez chutes e mais posse de bola (51% x 49%). Os mineiros finalizaram apenas duas vezes.

Palmeiras segura o Galo na etapa final

A etapa final não contou com uma mudança drástica no comportamento tático dos times. O Palmeiras rondava o campo de ataque e tentava ser criativo para encontrar algum espaço na defesa do Atlético-MG. O Galo mantinha o seu plano intacto — esperava uma brecha para golpear o adversário.

À medida em que o tempo passava, os espaços começaram a surgir para as duas equipes. O Galo cresceu com as mexidas de Felipão: Patrick, Igor Gomes, Edenílson e Pedrinho. Paulinho perdeu a melhor oportunidade, aos 30. Edenílson encontrou o camisa 10 dentro da área. Ele driblou o goleiro Weverton, mas chutou a bola para fora. O Palmeiras respondeu na cobrança de Piquerez que explodiu o travessão de Everson. O Galo ainda foi em busca do gol até nos minutos finais, mas a noite era mesmo alviverde. Placar zerado e festa para os donos da casa.

Quem será o rival do Palmeiras

Agora, o Palmeiras terá pela frente o Deportivo Pereira (COL) que avançou também nesta quarta-feira ao empatar por 1 a 1 com o Independiente del Valle. As partidas de ida vão acontecer nos dias 22, 23 e 24. As partidas de volta estão programadas para 29, 30 e 31 de agosto. A Conmebol irá divulgar as informações sobre datas e horários.

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG

Jogo de volta das oitavas de final da Libertadores-2023

Data e horário: 9/8/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Richard Rios, 39’/2ºT), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Fabinho, 39’/2ºT); Artur, Dudu (Jhon Jhon, 39’/2ºT) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia (Pedrinho, 36’/2ºT), Jemerson e Igor Rabello (Mauricio Lemos, 31’/1ºT), Arana; Battaglia (Edenílson, 27’/2ºT), Otávio, Battaglia, Hyoran (Patrick, 1’/2ºT), Paulinho, Pavón (Igor Gomes, 1’/2ºT) e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Gols:

Cartões amarelos: Gabriel Menino, Rony, Gustavo Gómez e Murilo (PAL); Saraiva e Edenílson (ATL)

Cartões vermelhos:

