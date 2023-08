O Palmeiras controlou o jogo no Allianz Parque e, com um empate sem gols, eliminou o Atlético-MG, nesta quarta-feira (9), garantindo vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. O Verdão já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Mineirão. O volante Zé Rafael avaliou a atuação alviverde após o apito final. Confira o vídeo!

