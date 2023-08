Abel vê classificação merecida do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras empatou sem gols com o Atlético-MG nesta quarta-feira (09), no Allianz Parque, e se classificou para as quartas de final da Libertadores. Após a partida, o técnico Abel Ferreira falou, em coletiva, que sua equipe merecia avançar por ter apresentado um futebol melhor. Além disso, o treinador viu como ”muito importante” a classificação do Verdão, para evitar uma nova crise dentro do clube.

“Nosso adversário teve apenas dois dias de recuperação, e não acho justo. Isso é uma vantagem, tínhamos essa vantagem, e esse jogo começou a ser ganho na partida contra o Fluminense. Não hoje, mas contra o Fluminense. Não achei aquele resultado justo, hoje também não. Achei que tínhamos de ganhar, mas futebol é eficácia. A quantidade de oportunidades que tivemos, deveríamos ter feito mais gols, mas futebol é assim”, disse Abel, que prosseguiu.

“Dar os parabéns ao Atlético, ao Felipão, mas nossa equipe mostrou que somos extremamente competitivos. Se não passássemos, estaríamos em crise. A única equipe do Brasil que não está em crise é o Botafogo. Vamos passar por isso, já fizemos nesse ano, ano passado, temos ambições nesta competição e vamos fazer tudo o que pudermos para passarmos de fase”, completou o treinador.

Na próxima fase, o time treinado pelo técnico Abel Ferreira encara o Deportivo Pereira, da Colômbia, em jogos de ida e volta. Por ter a melhor campanha da Copa Libertadores, o Palmeiras inicia o confronto fora de casa e decide a vaga para as semifinais no Allianz Parque. As partidas acontecem nas semanas dos dias 23 e 30 de agosto.

