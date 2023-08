STJD reduz pena do Santos, que poderá ter seu torcedor novamente na Vila

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu diminuir a pena do Santos de atuar na Vila Belmiro sem torcida. A punição inicial era de oito partidas sem seu público e a 150km estádio. Agora, o STJD decidiu reduzir para quatro jogos. Assim, o Peixe poderá contar com seu torcedor contra o Grêmio, no próximo dia 20 (domingo), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.

A pena anterior aplicada pelo STJD ao Santos era de oito partidas sem torcida. Contudo, em sessão nesta quarta-feira (9), o Tribunal decidiu por diminuir a pena aplicada ao Peixe para apenas quatro jogos, já cumpridos. Se não tivesse conseguido inverter a pena, o Alvinegro Praiano só teria torcida na Vila Belmiro no fim de outubro, contra o Coritiba.

A última partida que o Peixe contou com sua torcida no Campeonato Brasileiro aconteceu no dia 21 de junho, quando perdeu para o Corinthians por 2 a 0. Foi justamente nesta partida que uma confusão aconteceu. Os torcedores do Santos arremessaram objetos na direção dos jogadores. Assim, o clube foi punido.

Como atuou o Santos durante punição do STJD

Assim, neste período de quatro jogos sem torcida, o Santos perdeu para o Flamengo (2 a 3), empatou com Botafogo (2 a 2) e Athletico Paranaense (1 a 1) e venceu o Goiás (4 a 3). Aliás, a vitória em cima do Esmeraldino foi a única da equipe, nas últimas dez partidas na Vila Belmiro.

