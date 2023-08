Novo lateral do Botafogo é regularizado e já sonha com seleção uruguaia

Anunciado como reforço na última semana pelo Botafogo, o lateral-direito Mateo Ponte teve a sua regularização publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na noite de quarta-feira, e pode estrear pela equipe do técnico Bruno Lage no jogo diante do Internacional, no sábado (12), às 21h, no Nilton Santos, no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O jovem, que tirou seu visto de trabalho há dois dias, vem treinando com o grupo no Espaço Lonier e vive a expectativa de ganhar sua oportunidade inicial no Botafogo. Afinal, precisa ter uma sequência para concretizar o sonho de uma convocação para a seleção uruguaia.

Há cerca de dois meses, aliás, sagrou-se campeão do Mundial Sub-20 com a Celeste, na Argentina, e foi titular no torneio, dspertando a atenção do clube carioca e de europeus. Sua contratação custou 2 milhões de dólares (R$ 9.4 milhões) aos cofres do Glorioso, em negociação junto ao Danúbio, que revelou o lateral-direito. Na próxima semana, Marcelo Bielsa vai divulgar a primeira lista do país para as Eliminatórias.

‘Me enche de orgulho ser procurado pelo líder do Brasileirão’

Em declaração à Rádio Sport 890, Mateo Ponte afirmou estar pronto para fazer sua estreia pelo Alvinegro e não escondeu a vontade de defender, o quanto antes, o Uruguai nos profissionais. Por outro lado, revelou também que topou o desafio de vir ao Rio justamente por achar que o futebol do Brasil pode impulsionar seu potencial.

“Estou recuperado 100%, treinando com o pessoal do sub-23 (já que o elenco principal está em Belo Horizonte). Seguramente posso estrear no fim de semana que vem contra o Inter. Quando chegou a proposta, não pensei duas vezes. Me enche de orgulho ser procurado pelo líder do Brasileirão. O estilo de futebol daqui acho que pode ajudar a potencializar muito as minhas características. Mas é um sonho poder jogar na seleção, tomara que as coisas aconteçam bem aqui para poder ter essa oportunidade nas Eliminatórias”, disse.

Ajuda de estrangeiros no Botafogo

Por sinal, o lateral também confessou que conversa bastante com os compatriotas Diego Hernández e Valentín Adamo, outro novo reforço do clube, e o argentino Di Placido, seu companheiro de posição e que vem desgastado com a sequência de jogos. Além disso, ainda comentou sobre a conversa que teve com Bruno Lage em sua chegada ao CT e nos primeiros contatos com o restante do elenco.

“Fui muito bem recebido pelo Di Placido, que me mostrou todas as instalações. Conversei também com Diego Hernández e Adamo. O treinador me disse que foram me procurar porque precisam de mim, o clube tem só um lateral-direito e muitos jogos importantes”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.