Neymar volta a treinar com restante do elenco do PSG

O atacante Neymar voltou a treinar com o elenco do PSG nesta quinta-feira (10), após dois dias sem participar de nenhuma atividade com o grupo. O retorno acontece após surgir a notícia que o clube francês não tem o interesse de permanecer com o brasileiro no plantel. O volante Verrati, também envolvido em uma saída, participou das atividades.

Segundo o jornal “Le Parisien”, o clube explicou as ausências de Neymar e de Verratti nos últimos treinos por quadros leves de gastroenterite. Nos últimos dias, tanto Neymar quanto Verrati permaneceram na sala de musculação para trabalhos individuais. Além disso, a dupla não participou do “Media Day” do clube.

Nos últimos dias, surgiu especulações que Neymar teria pedido para deixar o PSG. A informação acabou desmentida pelo próprio pai do jogador. Contudo, há uma vontade de o atacante de regressar ao Barcelona, que acaba de vender Dembelé para o próprio PSG. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, também tem interesse no brasileiro. A MLS, liga profissional dos Estados Unidos, por sua vez, seria um caminho alternativo.

Por outro lado, o volante Verrati também estaria na mira do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e já teria recebido uma proposta milionária para jogar no Oriente Médio.

Além da dupla, Mbappé também não participou do “Media Day”. Assim como Renato Sanches, Hugo Ekitike e Juan Bernat. De acordo com a emissora, esses jogadores teriam um “voucher” de saída e são até incentivados a deixar o clube.

