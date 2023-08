Tottenham aceita proposta do Bayern de Munique por Kane

Kane está próximo de reforçar o Bayern de Munique. O Tottenham, afinal, aceitou os valores oferecidos pelo atacante. A negociação, portanto, está perto de ser sacramentada. A informação é do jornal “The Athletic”.

A proposta do Bayern de Munique, aliás, é acima dos 100 milhões de euros (R$ 530 milhões). As negociações, inclusive, estão sendo desenroladas pelos clubes há semanas. O centoravante, por sinal, tem contrato no Tottenham até junho de 2024.

Futuro de Kane

O clube alemão foi insistente nas negociações. Os dirigentes ingleses não queriam liberar Kane por qualquer valor oferecido. Contudo, as partes conseguiram chegar a um acordo. O atacante queria definir seu futuro antes do início da temporada.

A Premier League inicia neste fim de semana. Novo treinador do Tottenham, Ange Postecoglou também queria que esta negociação fosse resolvida rapidamente. Apesar das conversas, Kane participou dos treinos de pré-temporada dos Spurs.

O atacante, aliás, é formado nas categorias de base do clube inglês. O camisa 10 também teve passagens por Millwall, Norwich City e Leicester. O centroavante coleciona convocações para Inglaterra e foi artilheiro na Copa do Mundo de 2018.

O Tottenham entra em campo neste domingo (13), diante do Brentford, às 10h (Horário de Brasília), pela primeira rodada da Premier League. Os Spurs vão com tudo em busca de uma vitória na estreia da competição.

