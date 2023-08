Após classificação na Sul-Americana, Estudiantes tira sarro de foguetório em hotel

Com um placar agregado de 5 a 0, o Estudiantes foi assertivo diante do Goiás e avançou para as quartas de final da Sul-Americana onde enfrentará outra equipe brasileira na próxima fase, o Corinthians. E, aproveitando o momento positivo, o clube foi as redes sociais para tirar sarro do foguetório protegonizado em frente ao hotel onde a delegação do clube argentino estava hospedado na cidade de Goiânia.

Na oportunidade, torcedores do Goiás tentaram atrapalhar o sono dos visitantes com uma sequência de fogos de artifício que foi captada em vídeo, inclusive, publicado pelo perfil oficial do Estudiantes.

“Obrigado pelo recebimento. Nos fizeram sentir como se estivéssemos em casa!”, frisou o clube da cidade de La Plata em postagem onde, além do foguetório, incluiu uma imagem de fogos durante uma partida do Pincharrata no Estádio UNO.

Dentro da agenda estabelecida pela Conmebol, a previsão é que os confrontos de ida na próxima fase tanto da Sul-Americana como da Libertadores ocorram entre os dias 22 e 24 de agosto. A volta, por sua vez, ocorreria na semana seguinte, entre 29 e 31 de agosto.

A definição da tabela detalhada será divulgada pela entidade que rege o futebol na América do Sul depois da definição de todos os confrontos.

