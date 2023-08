John Kennedy diz que prefere enfrentar Flamengo na Libertadores

John Kennedy não ficou em cima do muro ao ser questionado sobre uma preferência de adversário nas quartas de final da Libertadores. O atacante do Fluminense, então, afirmou que seria “mais gostoso” enfrentar o Flamengo na próxima fase da competição.

“É um jogo grande com qualquer adversário que vier. Fla-Flu seria mais gostoso. É um jogo que eu gosto muito. Não sei, é um jogo que eu gosto (risos). Mas quem vier a gente vai estar preparado”, afirmou John Kennedy ao programa “Tá na Área”, do SporTV.

O atacante, aliás, é apelidado pela torcida de “carrasco” por conta dos gols marcados em cima do rival. O centroavante, desta forma, espera continuar estufando às redes na equipe rubro-negra.

“A torcida colocou esse apelido em mim quando eu estava na base e tomara que eu continue tendo esse apelido pelo resto da carreira, fazendo bastante gol no Flamengo”, completou John Kennedy.

O Fluminense se classificou para às quartas de final da Libertadores depois da vitória diante do Argentinos Juniors por 2 a 0 no Maracanã. O adversário da equipe tricolor, no entanto, ainda não está definido. Afinal, Olímpia e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (10) e competem pela outra vaga.

O Fluminense, por sinal, entra em campo no próximo domingo (13), diante do Grêmio, às 16h, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. John Kennedy será desfalque em campo. O atacante acumula três cartões amarelos e está suspenso do jogo.

