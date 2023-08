Espanha x Holanda: onde assistir, escalações, arbitragem

Começa na noite desta quinta-feira (10/8) a fase de quartas de final da Copa do Mundo feminina. No Estádio Regional de Wellington, na Nova Zelândia, a Espanha enfrenta a Holanda às 22h (de Brasília). As seleções estavam entre as favoritas ao título e justificaram o status, conseguindo bons resultados. As holandesas terminaram em primeiro no Grupo E (à frente dos Estados Unidos) e eliminaram a África do Sul nas quartas. Já a Espanha, embora tivesse um resultado péssimo contra o Japão (levou de 4 a 0 um jogo que teve 75% de posse de bola), terminando em segundo lugar no Grupo C, venceu com extrema facilidade as outras partidas, incluindo uma goleada sobre a Suíça nas oitavas.

Onde assistir

Os canais SporTV (fechada), Cazé TV (youtube) e Fifa+ (www.fifa.com) transmitem o jogo a partir das 22h. Mas a Cazé TV abre a transmissão 1h antes; a SporTV, meia hora antes.

Como está a Espanha

O treinador Jorge Vilda mais uma vez deve manter Putellas no banco. Afinal, a atual melhor do mundo segue com problemas físicos e deve ser opção apenas no segundo tempo. Entretanto, ele conta com a fase excepcional da sua outra estrela, Bonmatí, que vem arrebentando no meio de campo. Contra a Suíça, além de dois gols, a apoiadora comandou as ações espanholas com louvor, ao lado de Paralluelo. Esta, mais uma vez deve jogar pela esquerda, municiando as atacantes Redondo e González.

“Queremos sonhar grande e o objetivo é ir ainda mais longe. Dessa forma, temos de manter o foco”, disse Bonmatí ao site oficial da Fifa.

Como está a Holanda

O treinador Andries Jonker mais uma vez deve apostar da eficácia de sua dupla ofensiva. Beerensteyn e Martens. Porém, não pode deixar de lado um forte esquema defensivo para, assim como fez no empate com os Estados Unidos, tentar anular a força do ataque de um rival que, teoricamente, é mais forte. Assim, Roord e Egurola devem jogador bem mais recuadas. Mas há um desfalque de peso: Van Donk recebeu o segundo amarelo contra a África do Sul (saiu aos prantos no fim da partida) e, suspensa, não joga.

“No nosso jogo anterior, cedemos muitas bolas e permitimos que a África do Sul se aproximasse da nossa baliza e criasse perigo. São coisas que temos de corrigir contra as espanholas. Para este jogo, temos uma ausência significativa, a Van de Donk, e temos de ter muito cuidado com a força da nossa rival” disse Andries Jonker.

ESPANHA X HOLANDA

Copa do Mundo feminina – Quartas de final

Data e horário: 10/8/2023, às 22h (de Brasília)

Local: Estádio Regional , Wellington (NZL)

ESPANHA: Coll; Hernández, Paredes, Ivana e Batlle; Bonmati, Abelleira e Hermoso; Redondo, Paralluelo e Gonzalez. Técnico: Jorge Vilda

HOLANDA: Van Domselaar; Spitse, Van der Gragt e Janssen; Pelova, Roord, Groenen, Egurrola e Brugts; Beerensteyn e Martens. Técnico: Andries Jonker

Árbitro: Stéphanie Frappart (FRA)

Auxiliares: Manuela Nicolosi e Elodie Coppola (ambas da França)

VAR: Tatiana Guzman (NCA)

