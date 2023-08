Romero celebra chances e diz não estar 100% fisicamente

O atacante Romero saiu de ”esquecido” no elenco do Corinthians para uma opção viável para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Nos três últimos jogos, contra Internacional e Newell’s Old Boys (duas vezes), o paraguaio entrou no segundo tempo e ajudou o Timão a manter a sequência invicta, que já dura dez partidas.

Após o empate sem gols contra o Newell´s, o atacante falou sobre o momento dele no Corinthians e a briga por uma vaga no sistema ofensivo. Além disso, afirmou que não está nas melhores condições físicas.

“É importante ir conquistando espaço. A gente tem elenco grande, mas com muita qualidade. Eu, pessoalmente, tenho que ficar bem fisicamente, ainda não estou 100%. Aos poucos estou voltando, ganhando espaço. Hoje fizemos um grande jogo, conquistamos a classificação. Todo mundo tem que estar pronto, não se sabe qual jogo vai disputar. Também há muitos meninos pedindo espaço, é importante que todo mundo esteja pronto para jogar”, disse Romero, que prosseguiu.

“É normal (não estar 100% fisicamente), por falta de sequência. Aos poucos estou voltando, ganhando espaço, isso é importante. Tendo mais minutos, fisicamente vou ficando melhor”, completou o atacante.

Por fim, Romero também comentou se pode ser o substituto de Róger Guedes. Afinal, o artilheiro do Timão na temporada deixou o clube para defender o Al-Rayyan, do Qatar.

“Temos um elenco muito grande, mas com muita qualidade, vamos disputar. Tem uma briga saudável aqui dentro, todo mundo está querendo jogar, ganhar espaço, isso só faz com que o Corinthians seja cada vez mais forte’, concluiu o paraguaio.

