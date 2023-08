Marcos Leonardo não deve jogar pelo Santos até definir seu futuro

O atacante Marcos Leonardo segue com sua situação indefinida no Santos. Com uma proposta na mão e o desejo de deixar o clube, o jogador não vem treinando com o restante dos companheiros e tem seu futuro em xeque. Pessoas próximos ao centroavante dizem que o atleta não está com a cabeça boa por conta do imbróglio e não deve jogar pelo Peixe até definir seu caso.

A Roma, inicialmente, ofereceu uma oferta de R$ 42,9 milhões mais bônus, proposta recusada pela diretoria. Agora, o clube italiano aumentou a proposta, chegando a R$ 96,6 milhões. O Santos, por sua vez, não gostaria de vender Marcos Leonardo. Mas como é um desejo do jogador em atuar na Europa, o Peixe busca a melhor negociação possível.

Aliás, quando renovou o contrato do jogador, no fim de 2021, o clube falou que o venderia nesta janela de transferências dependendo da proposta que chegasse. Agora, os valores não agradam ao Peixe, que entende que seu camisa 9 vale mais do que o que as cifras da Roma. Mas o clube se vê pressionado pelo atleta.

Aos 20 anos, o atacante entende que esse é o momento para ir para a Europa, porque acredita que as oportunidades podem diminuir no futuro. Além disso, este imbróglio vem prejudicando o psicológico do atleta, que não vem treinando. Marcos Leonardo só deve voltar aos gramados quando sua situação estiver totalmente definida.

