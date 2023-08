Lucas Perri e Adryelson estão de saída para o Lyon, de Textor, em dezembro

Lucas Perri e Adryelson estão de saída do Botafogo. Em dezembro, os dois grandes destaques da defesa do Botafogo nesta temporada devem mesmo ser vendidos. Segundo informação do jornalista André Hernan, do “Uol”, o Lyon, que também pertence ao empresário norte-americano John Textor, cobriu outras propostas do exterior e encaminhou a contratação da dupla alvinegra para o clube francês.

Botafogo e Lyon, que pertencem a empresa Eagle Football Holdings, de Textor, já teriam trocado documentações pelas negociações de Perri e Adryelson. Os contratos dos jogadores com o clube francês serão de três anos. Aliás, os vínculos possibilitam a extensão por mais um ano.

Lucas Perri vem recebendo propostas de clubes do exterior, como Inter de Milão, Fiorentina e Galatasaray, além de sondagens do Benfica, de Portugal. No entanto, Textor vem segurando o goleiro no Botafogo para que possa levá-lo para o Lyon ao fim desta temporada.

Mais de R$ 40 milhões: Perri pode ser vendido pelo Botafogo em dezembro

Assim como Lucas Perri, Adryelson também é alvo de outros clubes. O Besiktas, da Turquia, teve uma proposta recusada, mas o Olympiakos, da Grécia, e o Olympique de Marselha, da França, também demonstraram interesse pelo zagueiro.

