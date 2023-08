Fulham e Fenerbahçe entram na disputa pela contratação de Fred

Fulham e Fenerbahçe estão disputando pela contratação de Fred. O clube inglês, enfim, decidiu retomar as negociações e está interessado novamente no meia. O clube turco, por sua vez, já formalizou uma proposta oficial pelo jogador. As informações, por sinal, são do jornal “Daily Mail” e do jornalista Fabrizio Romano.

O interesse de Fulham, aliás, permite que Fred continue atuando na Premier League. O desejo do Fenerbahçe, no entanto, possibilita um novo desafio na carreira do meia. O jogador, por sinal, está no Manchester United desde 2018.

Futuro de Fred

O meia é avaliado em cerca de 20 milhões de libras (R$ 125 milhões). O Fulham, desta forma, está interessado em formalizar uma proposta pelo jogador. O Fenerbahçe, no entanto, já sinalizou com uma oferta de 15 milhões de euros (R$ 81 milhões) pelo brasileiro.

Fred, portanto, espera definir seu futuro antes do início da Premier League. Além do Fulham e Fenerbahçe, os sauditas também demonstraram interesse na contratação do meia. Contudo, as negociações entre as partes não avançaram.

Atualmente, Fred está com 30 anos. O meia é cria Internacional e teve passagem pelo Shakhtar Donetsk. O jogador, inclusive, coleciona convocações para Seleção Brasileira e esteve presente nas últimas duas Copas do Mundo.

Com futuro indefinido, Fred espera continuar se destacando no futebol europeu. A Premier League, por sinal, começa neste fim de semana. O Manchester United entra em campo nesta segunda-feira (16), diante do Wolves, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford.

