Neto detona atuação do Atlético contra o Palmeiras: ‘Um catado’

Ex-jogador e hoje apresentador na Band, Neto não poupou críticas ao time do Atlético-MG, após a desclassificação para o Palmeiras, na noite de quarta-feira, nas oitavas da Libertadores. Para o ídolo corintiano, o time de Felipão sofre de “Hulkdependência” e não passa de um “catado”.

“O Paulinho poderia ter feito o gol da vitória, mas o time do Atlético é um catado que depende só do Hulk. Um time sem criatividade, sem condição de triangulação, ultrapassagens. É uma coisa impressionante como o Atlético é um time sem condição nenhuma taticamente”, disparou, em um vídeo no YouTube.

Neto aproveitou para elogiar o desempenho do Palmeiras no confronto. Para ele, a equipe de Abel Ferreira avançará para a semifinal da competição.

Nas quartas da Libertadores, o Palmeiras encara o Deportivo Pereira, da Colômbia, que surpreendeu e passou pelo Deportivo Del Valle, do Equador. Já o Galo terá apenas o Brasileirão na temporada. A equipe de Felipão ocupa atualmente o 10º lugar na tabela.

