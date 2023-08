Abel minimiza falta de reforços no Palmeiras: ‘Filosofia clara’

O Palmeiras avançou na Libertadores após eliminar o Atlético-MG, nesta quarta-feira (9), no Allianz Parque. Contudo, durante entrevista coletiva o técnico Abel Ferreira não conseguiu fugir do assunto janela de transferência. O treinador comentou sobre a fraca atuação do Verdão no mercado. O clube não trouxe nenhum reforço.

Dando respaldo à diretoria, que mostra atuação mais conservadora na busca por caras novas, o treinador tentou explicar a estratégia do clube. Afinal, o Palmeiras busca manter a base campeã dos últimos anos, não gastar dinheiro a toa e apostar na base.

“Está muito clara a filosofia do clube, vocês que não entendem. Foram nove jogadores embora, entraram dois, e todos os outros buscamos na base, Acreditamos neles, temos que ter paciência e ajudá-los. Ninguém nos garante que investindo pouco ou muito, vai dar certo”, falou Abel Ferreira, que prosseguiu.

“É o nosso caminho, não é de hoje, quando chegamos tínhamos cinco jogadores da base, e agora temos onze. Vendemos alguns, outros saíram, não posso garantir que todos vão ficar, mas vamos dar oportunidade no tempo certo. Só podem jogar onze, e só podem entrar mais cinco, não posso mudar isso. Por mim, jogariam todos, mas não é assim”, completou o treinador.

Nesta janela de transferência, o Verdão não trouxe nenhum reforço e viu quatro jogadores saírem. Deixaram o clube Vinicius Silvestre, Tabata, Giovani e Navarro, que não possuíam tanto prestígio dentro do clube e tampouco com a torcida alviverde.

