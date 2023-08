Flamengo recebe proposta por Ayrton Lucas. Confira o valor!

Na véspera da partida contra o Olimpia, que vale vaga nas quartas de final da Libertadores, uma proposta milionária por Ayrton Lucas foi divulgada na mídia espanhola. Segundo o jornal “AS”, o Flamengo recebeu uma oferta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões) do futebol saudita pelo lateral-esquerdo de 26 anos. Ayrton Lucas tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027.

Aliás, essa não foi a primeira vez que clubes do futebol saudita se interessaram por jogadores do Flamengo. Recentemente, Pedro recusou uma proposta do Al-Hilal, do técnico Jorge Jesus. Arrascaeta também foi alvo de proposta, mas do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo e do treinador Luís Castro.

Ayrton Lucas é um dos grandes destaques do Flamengo nesta temporada. No início do ano, o lateral chamou a atenção no decorrer do Mundial de Clubes, apesar do Mais Querido ficar com a terceira posição. Desde então, Ayrton vem despertando interesses de clubes do exterior. Além do mercado saudita, o futebol inglês e o italiano estão de olho no jogador.

Antes de chegar ao Flamengo em abril do ano passado, Ayrton Lucas jogou no futebol russo, pelo Spartak Moskovo (antigo Spartak de Moscou). Anteriormente, vestiu a camisa do Fluminense. Aliás, em seu período no rival carioca, o lateral chegou a entrar na mira de clubes da Europa Ocidental, mas optou pela ida para a Rússia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.