São Paulo deve bater marca de 1 milhão de torcedores no Morumbi

O São Paulo encara o San Lorenzo nesta quinta-feira (10), às 19h, no Morumbi, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor precisa inverter a derrota de 1 a 0 sofrida em Buenos Aires. E, para isso, a equipe de Dorival Júnior terá sua torcida ao seu lado. A massa baterá um recorde nesta noite. O Cícero Pompeu de Toledo vai superar a marca de 1 milhão de torcedores em jogos como mandante nesta temporada.

Até agora, em 23 partidas, o clube soma um público de 991.684 pessoas em 2023. Contudo, antes da partida desta quinta-feira, o São Paulo confirmou que mais de 48 mil ingressos já tinham sido vendidos antecipadamente. Assim, ultrapassará a marca de 1 milhão de pessoas em sua praça esportiva. Aliás, a tendência é que o Tricolor termine o ano com o melhor público de sua história, superando os números de 2022.

No ano passado, foram 1.260.707 ingressos para jogos como mandante, uma média de 32.326 por partida. Porém, este número cresceu para 33% na atual temporada, com 43.117 pagantes por jogo, em média. Em comparação a 2022, o São Paulo precisou de sete partidas a mais para bater a marca de 1 milhão.

Outros recordes podem ser quebrados no São Paulo

Aliás, de acordo com dados do clube, se o jogo contra o San Lorenzo tiver mais de 50 mil pessoas, outros dois recordes podem acontecer. O de maior sequência com pelo menos 50 mil torcedores (quatro partidas, em 2012 e 1981) e o de maior número de jogos com pelo menos 50 mil torcedores em uma temporada (oito, em 2006). O sucesso de público também ajuda o encher o cofre tricolor. Afinal, neste ano, o clube arrecadou R$ 50,7 milhões em bilheteria.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.