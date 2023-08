Corinthians deve ter dois reforços contra o Coritiba

O Corinthians já se prepara para seu próximo compromisso na temporada. O Timão encara o Coritiba, no domingo (13), às 16h, na Neo Química Arena, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. E o treinador Vanderlei Luxemburgo deve contar com os retornos do meia Renato Augusto e do volante Moscardo.

Retirado da viagem para Rosário apenas por um protocolo para evitar uma sequência de jogos para o jogador de 35 anos, Renato treina sem limitações e tem tudo para ser titular contra o Coxa. Contudo, a tendência é que o jogador atue por apenas 45 minutos. O objetivo é dar ritmo de jogo ao atleta e preservá-lo para o jogo contra o São Paulo, dia 16 de agosto, pela Copa do Brasil.

Por outro lado, Gabriel Moscardo está 100% liberado para voltar a jogar. Recuperado de cirurgia de apendicite, realizada há três semanas, o volante de 17 anos será relacionado e também pode até ser titular. O objetivo agora é dar ritmo de jogo ao atleta, para também estar apto para o duelo contra o São Paulo.

Contudo, quem deve seguir fora é Rojas. O meio-campista teve um problema mais grave do que se imaginava. Ele sofreu um trauma no tornozelo esquerdo em 22 de julho, no empate com o Bahia, e, desde então, segue fora. Já são 19 dias de tratamento. O paraguaio tem feito trabalhos individuais no campo com o núcleo de Saúde e Performance do clube.

