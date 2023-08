Após interesse em Bento, do Athletico, Benfica anuncia goleiro

Na quinta-feira (10), o Benfica anunciou a contratação do goleiro Anatoliy Trubin, de 22 anos, um dia após conquistar a Supertaça de Portugal com vitória por 2 a 0 sobre o Porto. Embora tenham demonstrado interesse em Bento, do Athletico, os Encarnados não conseguiram fechar acordo com o brasileiro. Em vez disso, asseguraram a transferência do jovem ucraniano do Shakhtar Donetsk, por 10 milhões de euros (R$ 53,6 milhões), mais um milhão de euros em luvas.

Trubin passou por exames médicos no Benfica e firmou um contrato até 2028, com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 536 milhões). Além disso, o Shakhtar Donetsk tem direito a receber 40% do valor de uma futura venda do goleiro.

Na temporada passada, Trubin jogou em 38 partidas pelo Shakhtar Donetsk. Após sua apresentação oficial, o goleiro compartilhou suas primeiras palavras como jogador do Benfica.

“O Benfica é um dos melhores clubes da Europa. Estou muito feliz por estar aqui. Quero alegrar os torcedores, vencer o máximo de jogos possível e conquistar troféus”, afirmou Trubin durante uma entrevista à ‘BTV’.

Ele também mencionou a competição saudável pela posição de titular com Vlachodimos, goleiro grego que atualmente ocupa a meta dos Encarnados.

“Todos aqui são bons goleiros. Estamos em um grande clube. Mas, essa é uma oportunidade para mostrar meu trabalho e crescer. Quem estiver em melhor forma jogará”, explicou.

