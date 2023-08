Vaga na Libertadores é a meta do Atlético para o ano, diz Everson

O Atlético está eliminado da Copa Libertadores. Após perder o primeiro jogo para o Palmeiras, por 1 a 0, no Mineirão, na última semana, e empatar sem gols em São Paulo, o Galo deu adeus a competição continental e terá apenas o Campeonato Brasileiro pela frente. Momento de repensar a temporada.

O goleiro Everson explicou que o time alvinegro agora tem uma meta ousada pela frente. Afinal, com chances mínimas de título, com 20 pontos a menos que o líder Botafogo, a ideia é conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2024.

“Agora é pensar nas 20 rodadas do Campeonato Brasileiro e procurar pontuar o máximo possível para colocar a equipe, no mínimo, na Copa Libertadores. Sabemos que vai ser a estreia da nossa Arena (MRV) e queremos jogar a Libertadores no nosso estádio”, disse.

Everson, porém, sabe que para conquistar a vaga será necessário torcer pelo tropeço dos adversários. Ele, entretanto, aponta logo o líder Botafogo como um dos times mais difíceis de bater.

“A Libertadores é a nossa primeira meta. É claro que, se a gente conseguir uma sequência de vitórias e o Botafogo tropeçar, lá na frente, talvez, a gente tenha alguma chance. Vamos brigar com tudo, mas sejamos realistas”, especulou.

Atualmente, no Brasileirão, o Galo tem 24 pontos, na 10ª colocação. O Galo ficou 10 jogos sem vencer na competição e interrompeu o jejum no último fim de semana, ao superar o São Paulo, por 2 a 0, no Morumbi.

Portanto, diante da atual realidade, com rendimento ruim nos últimos jogos, o Galo está entre os clubes que se classificam para a Copa Sul-Americana.

