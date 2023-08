Premier League começa nesta sexta-feira; saiba detalhes e onde assistir

A bola vai voltar a rolar para a principal liga nacional de clubes do mundo. Nesta sexta-feira (11/8), a Premier League 2023/24, o tradicional Campeonato Inglês, começa em solo britânico. E logo de cara, o atual tricampeão, Manchester City, visita o Burnley pela primeira rodada. Este será o único jogo da sexta-feira.

O torneio, que é um sucesso e é visto por todo o planeta, terá transmissão para o Brasil mais uma vez pelos canais do grupo Disney. Os torcedores poderão acompanhas às partidas através dos canais ESPN, na TV fechada, e também do Star+, serviço de streaming. A competição, porém, não tem transmissão em canais abertos.

Disputa pelo título

A briga pelo título, na teoria, ficará restrita a quatro clubes. O Manchester City, atual tricampeão, é o grande favorito mais uma vez. O time comandado por Pep Guardiola quer levar o troféu pela quarta vez consecutiva. Caso isso aconteça, será a primeira vez que uma equipe conquista o tetracampeonato de forma direta.

Além do City, Arsenal, Manchester United e Liverpool são os que aparecem com chances de ameaçar o domínio dos atuais campeões. O Arsenal bateu na trave na temporada passada e perdeu o título na reta depois de liderar grande parte da competição. Mas já mostrou que pode mostrar as garras. Afinal, venceu o City na Supercopa, no fim de semana passado. O United, por sua vez, aposta na sequência com Erik ten Hag para voltar a ser campeão. O Liverpool, porém, é o que menos tem força no momento, mas não está descartado.

Vaga na Champions

A briga por vaga na Champions League também será interessante. Além dos quatro postulantes ao título, é claro, Newcastle, Tottenham e Chelsea (que foi mal na tempoirada passada, mas é uma potência) são os que podem almejar uma classificação para o principal torneio de clubes do mundo.

Em resumo: Newcastle conta com o apoio e o investimento do governo saudita para surpreender. O Tottenham, por outro lado, aposta no poder de ataque letal para triunfar. Por último, mas não menos importante, o Chelsea quer deixar para trás a campanha melancólica do último ano.

Meio de tabela e rebaixamento

No meio da tabela e demais competições europeias, são sete times. Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham e West Ham são os clubes que, a priori, não são candidatos ao rebaixamento.

A briga que todos querem evitar, porém, deve reunir seis equipes. Bournemouth, Burnley, Luton Town, Nottingham Forest, Sheffield United e Wolverhampton são os que mais correm riscos de serem rebaixados à Championship, a segunda divisão inglesa. Mas, será que alguma surpreenderá e ira para a parte de cima da tabela. Enfim, não perva a Premier League. Afinal, jogão é o que não faltará.

Primeira rodada

11/08 (sexta-feira)

Manchester City – 16h – Turf Moor – ESPN e Star+

12/08 (sábado)

Arsenal x Nottingham Forest – 08h30 – Emirates Stadium – Star+

Sheffield United x Crystal Palace – 11h – Bramall Lane – Star+

Bournemouth x West Ham – 11h – Vitality Stadium – ESPN e Star+

Brighton x Luton Town – 11h – Amex Stadium – Star+

Everton x Fulham – 11h – Goodison Park – ESPN 2 e Star+

Newcastle x Aston Villa – 13h30 – St. James’ Stadium – ESPN e Star+

13/08 (domingo)

Brentford x Tottenham – 10h – Gtech Community Stadium – ESPN e Star+

Chelsea x Liverpool – 12h30 – Stamford Bridge – ESPN e Star+

14/08 (segunda-feira)

Manchester United x Wolverhampton – 16h – Old Trafford – Star+

