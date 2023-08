Carlinhos Bala surpreende e acerta com equipe de futebol americano

Aposentado do futebol há dois anos, Carlinhos Bala está de volta aos campos, mas vai trocar o futebol pela bola oval. Aos 43 anos, ele foi anunciado como reforço do time de futebol americano Recife Mariners.

Carlinhos Bala foi contratado para ser o kicker da equipe. Ele será responsável pelos chutes de field goals e kickoffs.

“Esse negócio de futebol não dá mais pra mim, não. Vou viver novos ares”, brincou o jogador nas redes sociais.

A chegada do atleta foi noticiada até pelo perfil oficial da NFL no Brasil. O veterano vai reforçar a equipe pernambucana na Liga BFA e deve fazer sua estreia no próximo dia 20, contra o Carrancas, no Estádio do Arruda, palco bastante conhecido de Bala.

Conhecido como “Rei de Pernambuco”, Bala atuou pelas três principais equipes de Recife: Náutico, Santa Cruz e Sport. Ele ainda rodou o Brasil defendendo diversas equipes, entre eles o Cruzeiro e o Fortaleza.

