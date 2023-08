Burnley x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Campeão da Championship na última temporada, a segunda divisão inglesa, o Burnley volta à elite britânica e espera não cair logo de cara. A equipe é comandada pelo belga Vincent Kompany, que é ídolo do Manchester City. Como jogador, o zagueiro foi campeão da Premier League pela equipe azul celeste quatro vezes. No Burnely, fique de olho no lateral brasileiro Vitinho. O ex-Cruzeiro é uma das apostas do time.

Como chega o Manchester City