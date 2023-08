O São Paulo tenta garantir a vaga às quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (10/8). No Morumbi, às 19h (de Brasília), enfrenta o San Lorenzo na partda de volta da Libertadores. Como perdeu na Argentina por 1 a 0, tem de vencer por um gol para levar aos pênaltis. Este duelo terá a transmissão da “Voz do Esporte” e a narração é do vibrante Ennio Ricanelo. Ele comanda a cobertura, que começa às 17h30.

Os comentários estão com Diogo Martins e as reportagens com David Silva.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.