Pulgar completa oito jogos fora: veja prazo para retorno

A partida contra o Olimpia, no Paraguai, será a oitava que o técnico Jorge Sampaoli não contará com Erick Pulgar. O volante se recupera de uma grave lesão no bíceps femoral da coxa direita. Segundo o “ge”, o departamento médico do Flamengo prevê o retorno do chileno aos treinos com o elenco rubro-negro daqui a duas semanas.

A lesão de Pulgar foi durante o aquecimento da partida contra o Athletico, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida foi no dia 12 de julho. Assim, o jogador completa mais de um mês fora dos jogos do Mais Querido, já que a última vez que esteve em campo foi no dia 5 de julho, contra o Furacão, pelo jogo de ida.

Sem Pulgar, que cresceu de rendimento após a chegada de Sampaoli, o técnico conta com os volantes Allan, Thiago Maia, Victor Hugo e Gerson. O garoto Igor Jesus também recebeu oportunidades. No entanto, Sampaoli ainda não definiu uma dupla titular.

Para a partida contra o Olimpia nesta quinta-feira, a expectativa é que o treinador escale Vitor Hugo e Gerson entre os titulares. Mas, o Garoto do Ninho pode perder a vaga para Allan, recém-contratado.