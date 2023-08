Dirigente do Flamengo filma foguetório paraguaio: ‘Foi fraco’

Torcedores do Olimpia foram até a porta do hotel da delegação do Flamengo para fazer o “tradicional” foguetório na madrugada que antecede à partida entre as equipes. Diogo Lemos, membro do conselho de futebol do clube carioca, registrou os fogos e provocou a atitude dos paraguaios.

“Esperava mais fogos. Foi fraco”, escreveu Diogo Lemos em seu Instagram. O registro foi às 1h35 local (2h35 de Brasília). Aliás, além dos fogos de artificio, olimpistas também cantaram músicas do clube no local.

A delegação rubro-negra está hospedada no Bourbon Hotéis e Resorts, empreendimento da Conmebol, que fica localizado em frente ao centro de treinamento da Confederação Sul-americana de Futebol. A entidade, inclusive, deixou o espaço à disposição do Flamengo, mas o time brasileiro usou as instalações do hotel.

A luta do Flamengo pela vaga às quartas da Libertadores

Com a vitória do Flamengo no jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro entra em campo jogando pelo empate. Mas, em caso de vitória paraguaia, pela diferença de um gol, a classificação será decidida nos pênaltis. Se vencer por dois gols ou mais, o Olimpia avança à próxima fase.