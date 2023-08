Olimpia/PAR x Flamengo, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, a partir das 19h30

Tem decisão para o Flamengo na noite desta quinta-feira (10/8). Às 21h (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, o Rubro-Negro duela com o Olimpia por um lugar nas quartas de final da Libertadores. No jogo de ida pelas oitavas, no Rio, o Flamengo venceu por 1 a 0. Assim, basta empatar para seguir de fase. Derrota por um gol, pênaltis. Por dois gols, o Olimpia é que avança. A cobertura completa você pode acompanhar com a “Voz do Esporte”, que abre as suas transmissões a partir das 19h30 (de Brasília) e terá a narração do premiado Cesar Tavares.