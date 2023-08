Torcedores do Flamengo denunciam caso de racismo no Paraguai

Na véspera da partida entre Olimpia e Flamengo no Estádio Defensores del Chaco, brasileiros denunciaram caso de racismo em shopping paraguaio. Em vídeo publicado pelo jornalista Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro-Negro, é possível ver torcedores afirmando que foram chamados de macaco. O agressor, apontado pelos torcedores, teve a proteção de um segurança do local.

Torcedores do Flamengo chamados de macacos no Shopping del Sol, em Assunção. Partiram pra cima do racista e os seguranças do shopping deram proteção ao mau caráter. pic.twitter.com/SooL9dOYVb — Paparazzo Rubro-Negro (@PaparazzoRN) August 10, 2023

Caso recorrente no Paraguai

Em agosto de 2021, quando o Flamengo venceu o Olimpia por 4 a 1, pela jogo de ida das quartas de final da Libertadores, torcedores paraguaios gritaram ofensas racistas aos jogadores brasileiros. Assim, um dos alvos foi Diego Alves, ex-goleiro do Rubro-Negro. Aliás, os próprios jogadores do Mais Querido relataram ao árbitro do confronto os xingamentos. Além disso, num post publicado pelo Olimpia em suas redes sociais pedindo para que não ocorresse, atos de racismo no jogo desta noite, dezenas de torcedores na aba dos comentários afirmavam eles farão atos racistas no jogo. E que, assim, é bom o Olimpia se preparar para eventuais multas.

Confronto no Estádio Defensores del Chaco nesta quinta-feira

Com a vitória do Flamengo no jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro entra em campo jogando pelo empate. Mas, em caso de vitória paraguaia, pela diferença de um gol, a partida irá para os pênaltis. Se vencer por dois gols ou mais, o Olimpia avança à próxima fase.