Amistoso feminino: Flamengo vence a Real Sociedad

O Flamengo venceu a Real Sociedad, da Espanha, por 2 a 1 nesta quinta-feira (10). Isadora e Monalisa garantiram a vitória das Meninas da Gávea no Stadium Gal, em San Sebastián. Esse foi o primeiro amistoso do time feminino do Mais Querido no país europeu.

No domingo, a equipe do técnico Maurício Salgado enfrentará o Madrid CFF, no Estádio Fernando Torres. Posteriormente, o Flamengo terá pela frente, na quarta-feira, o Real Madrid, no estádio Cidade Desportiva do Real Madrid.

Olimpia x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Como foi o jogo do Flamengo

Com oportunidades de gols para ambos os lados nos primeiros minutos da partida, o Rubro-Negro adotou a estratégia de pressão alta na saída de bola do Real Sociedad. Aliás, foi assim que o primeiro gol rubro-negro saiu, aos 17 minutos. Isadora, que recebeu grade passe de Cris, abriu o placar

O segundo gol foi aos 12 minutos segundo tempo, quando Monalisa, aproveitando rebote da goleira adversária, mandou a bola para o fundo da rede. O gol do time espanhol saiu logo após o tento rubro-negro, com a camisa sete Amaiur Sarriegi.