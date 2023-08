Nice x Lille: escalações e onde assistir

A edição 2023/24 do Campeonato Francês terá início nesta sexta-feira (11). Nice e Lille se enfrentam às 16h, no estádio Allianz Riviera, no único jogo desta primeira rodada da Ligue 1

Com a vantagem de jogar em casa, o Nice vai tentar começar as partidas oficiais no futebol francês com o pé direito após um desempenho ruim na pré-temporada. O time comandado pelo técnico Didier Digard disputou cinco amistosos e venceu apenas um, em duelo contra o Montpellier. Além disso, empatou com o Villarreal e perdeu para Lausanne, Braga e Fiorentina.

Ao mesmo tempo, o Nice fez duas grandes contratações nesta janela de transferências. Terem Moffi, que veio do Lorient, e Jérémie Boga, que deixou a Atalanta para atuar no futebol da França. Assim, o clube gastou 40 milhões de euros (R$ 214,4 milhões) nos dois reforços para o sistema ofensivo.

Como chega o Lille

Por outro lado, o Lille vai tentar surpreender os adversários fora de casa. Ao mesmo tempo, existe um “clima de revanche” por parte da equipe, que perdeu para o Nice tanto no primeiro quanto no segundo turno do Campeonato Francês na temporada passada.

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Paulo Fonseca quer aproveitar os bons momentos da pré-temporada, como por exemple a goleada por 7 a 2 sobre o Brugge, para largar na frente nesta edição da Ligue 1. Além da boa vitória sobre o clube belga, o Lille também venceu o Le Havre e o Dunkerque, além de ter empatado com o Brentford e perdido para o Empoli.

Por fim, nesta janela de transferências o Lille apostou suas fichas na contratação do meia Haraldsson, de 20 anos, que estava no Copenhagen, da Dinamarca, e custou 15 milhões de euros (R$ 80,4 milhões) aos cofres do clube francês. Além disso, o Lille assegurou a chegada do zagueiro Umtiti, que veio sem custos após encerrar contrato com o Barcelona.

Nice x Lille

1ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sexta-feira, 11/08/2023, às 16h

Local: estádio Allianz Riviera, em Nice (FRA)

Nice: Schmeichel; Lotomba, Dante, Amraoui; Beka Beka, Rosario, Belahyane, Diop; Bouanani, Guessand, Brahimi. Técnico: Didier Digard

Lille: Chevalier; Santos, Diakite, Yoro, Ismaily; Andre, Baleba, Haraldsson, Cabella, Ounas; David. Técnico: Paulo Fonseca

Onde assistir: Star+ e Watch ESPN

Jogos da 1ª rodada do Campeonato Francês:

Sexta-feira (11/8):

Nice x Lille – 16h

Sábado (12/8):

Olympique de Marselha x Reims – 12h

PSG x Lorient – 16h

Domingo (13/8):

Brest x Lens – 8h

Nantes x Toulouse – 10h

Clermont x Monaco – 10h

Montpellier x Le Havre – 10h

Rennes x Metz – 12h05

Strasbourg x Lyon – 15h45

