Youtuber botafoguense manda a real sobre saídas de Perri e Adryelson

A notícia do adeus de Lucas Perri e Adryelson, em dezembro, informada pelo jornalista André Hernan, do “Uol”, agitou a torcida do Botafogo nesta quinta-feira. Um dos alvinnegros mais fervorosos nas redes sociais, o comentarista Pedro Certezas opinou sobre as negociações, em seu Twitter.

“Sou um dos maiores críticos dessa relação do Botafogo com outros clubes de Textor, mas não esperava que Perri e Adryelson ficassem para o ano que vem”, comentou Certezas, que viu justiça no acordo feito pelo chefão da SAF do Glorioso..

“Se além disso o Textor cobriu as outras propostas, ele está justíssimo. É o que tem que ser feito, fortalecer a holding. Os clubes da holding têm que ter a preferência, desde que não seja mais barata”.

A holding, mencionada por Pedro Certezas, se chama Eagle Football Holdings e, além do Botafogo, possui outros clubes em seu portfolio: o francês Lyon, o inglês Crystal Palace e o belga RWD Molembeek.

A negociação da dupla, divulgada nesta quinta, não agradou uma parte da torcida, que relembrou a saída conturbada de Jeffinho para o Lyon, em janeiro. O jogador chegou a ser emprestado ao clube francês, mas as equipes mudaram os termos e o atacante foi de vez para a França, em uma negociação que pode chegar a R$ 70 milhões. Certezas fez questão de diferenciar as negociações.

“Com o Jefinho foi diferente. ele era o único destaque do time na época e do nada foi por empréstimo para o Lyon. Depois mudaram os termos por pressão da torcida do Botafogo”.

Lucas Perri e Adryelson em alta na temporada

Aos 25 anos, Lucas Perri vem recebendo propostas de clubes do exterior, como Inter de Milão, Fiorentina e Galatasaray, além de sondagens do Benfica, de Portugal. No entanto, Textor segurou o goleiro no Botafogo para ajudar o time a ser campeão brasileiro e, assim, levá-lo para o Lyon ao fim desta temporada. Os valores giram em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 43 mihões).

Adryelson também foi alvo de outros clubes na janela de transferências. O Besiktas, da Turquia, formalizou uma proposta de R$ 21.5 milhões, e o Olympiakos, da Grécia, e o Olympique de Marselha, da França, além de portugueses e árabes, também demonstraram interesse pelo zagueiro, que faz brilhante Brasileiro. O defensor pode até ser cedido ao Crystal Palace na primeira temporada.

