Raio X da Premier League 2023/24: Burnley

A Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8 , com o jogo entre o campeão da Segundona (Championship) Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o Burnley.

Raio X do Burnley

O Burnley , treinado por um dos maiores jogadoras de história do Manchester City, Vincent Kompany, foi o campeão da Segundona inglesa (a Championship) em 2022/23. Teve campanha fantástica: 101 pontos em 46 jogos, 29 vitórias, 14 empates e apenas três derrotas, melhor ataque (87 gols) e melhor defesa (35). Assim, nem esquentou na Segunda Divisão (tinha caído da Premier League em 2021/22).

A diretoria do Burnley foi com força ao mercado. Afinal, contratou vários reforços, com pelo menos três que chegam para o time titular: o goleiro James Trafford, sem espaço no Manchetesr City, o volante Berge, um dos principais jogadores do Sheffield United, e o atacante Amdouni, destaque do Basel e que joga pela seleção da Suíça. Mas, de ruim, a novela com o atacante Weghorst. O holandês que se destacou na Copa do Qatar, voltou de empréstimo do Manchester United, mas seguiu não querendo jogar pela equipe e foi emprestado de novo, agora para o Hoffenheim.

Posição na temporada 2022/23: Campeão da Championship (Segunda Divisão), com 101 pontos.

O que esperar na temporada 2023/24: tem time para se manter na elite e ficar no meio da tabela.

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Luton Town pagará R$ 751,00 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Sim, 1. O lateral-direito Vitinho, de 23 anos que começou na base do Cruzeiro. mas se destacou no Brugge-BEL

Principais contratações do Burnley

Amdouni- Atacante – Basel – 18 milhões de euros (R$ 96 milhões)

James Trafford – Goleiro – Manchester City – 15 milhões de euros (R$ 80 milhões)

Berge – Volante – Sheffield United – 14 milhões de euros (R$ 75 milhões)

Principais saídas

Weghorst – Atacante – Voltou de empréstimo do Manchester United e foi reemprestado ao Hoffenheim/ALE, 1,5 milhão de euros (R$ 8,2 milhões)

Bobby Thomas – Zagueiro – Coventry – 2 milhões de euros (R$ 10,6 milhões)

Time base: James Trafford; Roberts, Berger, O’Shea e Vitinho; Cork, Cullen, Redmond, Brownhill, Zaroury, Rodriguez (Amdouni). Técnico: Vincent Kompany

