Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: Everton

A Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8, com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o EVERTON.

Raio X do Everton

Tradicional clube inglês e com grande relevância nacional, o Everton se apequenou nos últimos anos. Dessa forma, se habituou a brigar para escapar do rebaixamento. Na última temporada, por exemplo, os Toffees só garantiram a permanência na elite britânica na última rodada. Mas com vitória sofrida sobre o Bournemouth.

Agora sob o comando de Sean Dyche, a equipe de Liverpool espera não dar tantos sustos ao seu torcedor. Assim, uma classificação final no meio de tabela já seria celebrada como grande desempenho em comparação com anos anteriores. A esperança de gols segue sendo o atacante Dominic Calvert-Lewin, centroavante do Everton.

O mercado de transferências, até aqui, foi modesto. A principal contratação foi o atacante Danjuma (ex-Tottenham e Villarreal/ESP) que joga pelas beiradas do campo. O veterano Ashley Young também foi contratado, mas não deve ser peça fundamental por conta da idade avançada. Nas saídas, apenas nomes que terminaram seus contratos deixaram o Goodison Park. Enfim, que seja uma temporada sem grande sustos. Será?

Posição na temporada 2022/23: 17º lugar, com 36 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Vai buscar brigar pelo meio de tabela

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Luton Town pagará R$ 501,00 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Não

Principais contratações do Everton

Arnaut Danjuma – Atacante – Villarreal – Empréstimo por 3 milhões de euros (R$ 16 milhões)

Ashley Young – Lateral-direito – Aston Villa – Sem custos (fim de contrato)

Principais saídas

Yerry Mina – Zagueiro – Fiorentina – Sem custos (fim de contrato)

Tom Davies – Meio-campista – Sem clube – Fim de contrato

Andros Townsend – Atacante – Sem clube – Fim de contrato

Provável time base: Pickford; Patterson, Tarkowski, Godfrey (Keane) e Mykolenko; Onana, Doucouré e Gana Gueye; Iwobi, Danjuma e Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche

