Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: Nottingham Forest

Raio X do Nottingham Forest

O Nottingham Forest voltou à elite na temporada passada. Fez quase duas dezenas de reforços para seguir na elite, entre eles o brasileiro Gustavo Scarpa (ex-Palmeiras). Entretanto, o time começou mal, não saindo da zona de rebaixamento no turno. Porém, com a chegada de novos reforços no returno, principalmente o goleiro Navas (empréstimo do PSG) e o volante Danilo (Palmeiras), o time foi se ajustando. Assim, na reta final, engrenou e escapou da degola.

Para a temporada 2023/24 o time treinador por Steve Cooper entra sob o signo da desconfiança. Navas voltou para a França e é a maior baixa. O clube também vendeu o atacante Sam Surrudge, que nada fez na última Premier League (1 gol em 20 jogos). Abocanhou R$ 20 milhões. Outros saíram com fim do empréstimo (caso de Renan Lodi, voltando para o Atlético de Madrid) ou fim de contrato, como Lingaard.

Até o momento, a diretoria está tímida nas contratações. Mas o clube já gastou 24,5 milhões de euros (R$ 186 milhões) em dois jogadores que chegam para ser titulares: os atacantes Elanga (ex- Manchester United) e Chris Woods (ex-Newcastle). Porém, o foco total está em acertar com um goleiro. O Nottingham até tentou Matheus Cunha, do Flamengo. Contudo, o negócio não foi adiante.

Posição na temporada 2022/23: 16º lugar, com 38 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Vai lutar para não cair

Tem brasileiro no elenco? Sim: Felipe (zagueiro), Danilo (volante) e Gustavo Scarpa (apoiador)

Principais contratações do Nottingham

Elanga – Atacante – Ex-Manchester United, custou 17,5 milhões de euros (R$ 94 milhões)

Chris Woods – Atacante – ex-Newcastle, custou 17 milhões de euros (R$ 91 milhões)

Ola Aina – Lateral – ex-Torino – Custo zero

Principais saídas

Sam Surrudge – Atacante – Para o Nashville/EUA – 5 milhões de euros (R$ 27 milhões)

Keylor Navas – Goleiro – estava emprestado, voltou para o PSG

Jesse Lingard – Apoiador – Fim de contrato, está sem clube

Provável time base: Hovarth (Hennessey); Auriel, Worral (Niakhaté), McKenna e Boly; Mangala, Danilo, Johnson, Yates e Gibbs-White (Scarpa), Chris Woods e Elanga. Técnico: Steve Cooper

