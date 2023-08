Marcelo é suspenso e não jogará as quartas da Libertadores

O Fluminense não terá o lateral-esquerdo Marcelo nas quartas de final da Libertadores. O jogador foi suspenso pela Conmebol em três jogos – um já cumprido na volta contra o Argentinos Juniors, por falta no zagueiro Luciano Sánchez no jogo de ida das oitavas, na Argentina. Além da suspensão em jogos, Marcelo foi multado em 6 mil dólares pela entidade (cerca de R$ 30 mil).

Dessa forma, Marcelo só voltará a jogar a Libertadores deste ano caso o Fluminense avance às semifinais. Nesta quinta-feira, o Tricolor das Laranjeiras saberá qual equipe irá enfrentar na próxima fase, já que Olimpia e Flamengo se enfrentam no Paraguai.

Anteriormente a decisão do Tribunal Disciplinar da Conmebol, o Fluminense entrou com um pedido para anular o cartão vermelho. Segundo o clube carioca, o jogador pisou sem querer na perna do adversário. Mas, o árbitro da partida alegou “jogo brusco grave” como motivo para a expulsão de Marcelo. Assim, na súmula, escreveu a seguinte definição: “Por dar uma pancada na altura da canela, provocando uma lesão no rival”.

