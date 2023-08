Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: Bournemouth

Vai começar! A Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8, com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o BOURNEMOUTH.

Raio X do Bournemouth

O Bournemouth está pelo segundo ano consecutivo na primeira divisão inglesa, mas a expectativa é igual à do ano passado. O clube comandado pelo espanhol Andoni Iraola não tem muitas ambições na tabela e busca como objetivo principal a permanência na Premier League.

O clube teve poucas alterações no elenco, mas viu duas saídas. O primeiro foi o lateral-esquerdo Jordan Zemira, que foi afastado no fim da temporada passada após decidir não renovar seu contrato, enquanto o outro foi o volante Jefferson Lerma. O colombiano, que jogou 37 das 38 partidas da Premier League, todas como titular, também saiu após o fim do contrato.

Por outro lado, a equipe rubro-negra foi ao mercado e trouxe três nomes que chegam com status de titular – ou pelo menos que irão brigar pela vaga. São eles: o lateral-esquerdo Milos Kerkez; o meia-atacante Hamed Junior Traorè; e o atacante Justin Kluivert, filho do lendário jogador holandês Patrick Kluivert, ex-Ajax, Milan e Barcelona.

Posição na temporada 2022/23: 15º lugar, com 39 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Vai lutar para não cair

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Bournemouth pagará R$ 501,00 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Sim: Neto (goleiro)

Principais contratações do Bournemouth

Hamed Junior Traorè – Meia-atacante – Sassuolo – 25 milhões de euros (R$ 133 milhões)

Milos Kerkez – Lateral-esquerdo – AZ Alkmaar – 17 milhões de euros (R$ 90 milhões)

Justin Kluivert – Atacante – Roma – 11 milhões de euros (R$ 58 milhões)

Principais saídas

Jefferson Lerma – Volante – Crystal Palace – Sem custos (fim de contrato)

Jordan Zemira – Lateral-esquerdo – Udinese – Sem custos (fim de contrato)

Provável time base: Neto; Adam Smith, Senesi (Chris Mepahm), Zabarnyi e Kerkez; Lewis Cook, Billing e Christie (Traorè); Ouattara, Anthony (Kluivert) e Solanke. Técnico: Andoni Iraola

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.