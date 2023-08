Real Madrid define favorito para substituir Courtois, lesionado

A lesão do goleiro Thibaut Courtois foi um golpe duro nos planos iniciais do Real Madrid para a temporada 202324. O belga ficará fora dos gramados por pelo menos oito meses devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. Diante dessa situação, o clube madrilenho está em busca de um substituto à altura nesta janela de transferências. De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol ‘AS’, nesta quinta-feira (10), o favorito para ocupar o posto de Courtois é o marroquino Yassine Bounou, mais conhecido como Bono, que atua no Sevilla.

O ‘AS’ relata que Bono conquistou a confiança de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e da equipe técnica devido à sua experiência, histórico vencedor e bom porte físico. Além disso, o marroquino foi um dos destaques na Copa do Mundo do Qatar e sempre apresentou grandes atuações com a camisa dono Sevilla no futebol espanhol.

Antes da lesão de Courtois, o Sevilla avaliava Bono em cerca de 20 milhões de euros (R$ 107,2 milhões). No entanto, o Real Madrid teria indicado que não aceitaria um preço além dessa cifra. Principalmente pelo fato de que a possível participação de Bono na Copa Africana de Nações poderia afetar sua disponibilidade com a camisa merengue.

Benfica anuncia contratação do brasileiro Arthur Cabral

Assim, Bono tem contrato com o Sevilla até 2025 e uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros (R$ 268 milhões).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.