Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: West Ham

A Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8, com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o WEST HAM.

Raio X do West Ham

Depois de fazer campanhas onde se aproximou de conquistar vaga na Champions League, o desempenho do West Ham no último ano foi decepcionante. O clube chegou a flertar com o rebaixamento, mas o foco foi nas copas. Na Uefa Conference League, por exemplo, a decisão de focar nos torneios eliminatórios deu certo, e o time de Londres foi campeão.

Para este ano, o objetivo é fazer um campeonato seguro e lutar por uma vaga novamente em torneio continental. Se uma vaga na Champions League parece ser difícil, a briga por Europa League ou Conference League é bem plausível para os comandados do técnico David Moyes.

Os Hammers perderam nomes importantes, como Scamacca e Declan Rice. O segundo, inclusive, saiu por valor recorde para o Arsenal. Para o seu lugar, o escolhido foi Ward-Prowse, que não fica no Southampton para a Championship. Outro que chegou foi Álvarez, também apoioador, vindo do Ajax/HOL. Quem também pode sair até o fim da janela é o brasileiro Lucas Paquetá, na mira do Manchester City.

Posição na temporada 2022/23: 14º lugar, com 40 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Brigar por competição europeia

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no West Ham pagará R$ 201,00 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Sim: Lucas Paquetá (meio-campista). Há também, o lateral Emerson Palmieri, que nasceu no Brasil mas é naturalizado italiano

Principais contratações do West Ham

Edson Álvares – Volante – Ajax – 38 milhões de euros (R$ 203 milhões)

James Ward-Prowse – Volante – Southampton – 34 milhões de euros (R$ 181 milhões)

Principais saídas

Declan Rice – Volante – Arsenal – 116 milhões de euros (R$ 619 milhões)

Gianluca Scamacca – Atacante – Atalanta – 25 milhões de euros (R$ 133 milhões)

Manuel Lanzini – Meia-atacante – River Plate – Sem custos (fim de contrato)

Provável time base: Fabianski (Areola); Coufal, Kehrer, Aguerd e Emerson Palmieri; Soucek, Lucas Paquetá e Ward-Prowse (Pablo Fornals); Bowen, Benrahma e Michail Antonio. Técnico: David Moyes

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.