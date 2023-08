Times da Premier League 2023/24: Wolverhampton

A Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8, com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o WOLVERHAMPTON.

Raio X do Wolverhampton

O Wolverhampton chegou a encantar em anos anteriores com o português Nuno Espírito Santo, mas as duas últimas temporadas foram decepcionantes. No último ano, o clube era comandado pelo também lusitano Bruno Lage, que hoje é treinador do Botafogo, mas ele acabou demitido no meio da temporada. Para seu lugar, Julen Lopetegui foi contratado.

Lopetegui não entregou o trabalho que se esperava e apenas fez os Wolves não serem rebaixados. Com uma bagunça no clube, ele foi demitido nos últimos dias, faltando menos de uma semana para o início da Premier League. Diante disso, os Lobos são sérios candidatos ao rebaixamento.

Em termos de contratações, a única aquisição foi o lateral-direito Doherty, que volta ao clube depois de três anos. Ídolo da torcida, ele teve passagem por Tottenham e Atlético de Madrid, mas não brilhou. Nas saídas, porém, nomes de peso partiram do Molineux Stadium: Rúben Neves, Raúl Jiménez e João Moutinho não fazem mais parte do elenco. O mesmo ocoreeu com o treunadro Lopetegui, substituído nesta quarta-feira (9/8) por Gary O’Neil.

Posição na temporada 2022/23: 13º lugar, com 41 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Vai lutar para não cair

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Wolverhampton pagará R$ 501,00 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Sim: João Gomes (volante) e Matheus Cunha (atacante)

Principais contratações do Wolverhampton

Matt Doherty – Lateral-direito – Atlético de Madrid – Sem custos (fim de contrato)

Principais saídas

Rúben Neves – Volante – Al-Hilal – 55 milhões de euros (R$ 293 milhões)

Raúl Jiménez – Atacante – Fulham – 6 milhões de euros (R$ 32 milhões)

João Moutinho – Volante – Sem clube – Fim de contrato

Provável time base: José Sá; Doherty (Semedo), Dawson, Kilman e Aït-Nouri; Lemina, João Gomes e Matheus Nunes; Pedro Neto, Podence e Matheus Cunha. Técnico: Gary O’Neil

