Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: Chelsea

Fique de olho: a Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8, com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o CHELSEA.

Raio X do Chelsea

Depois de um ano extremamente decepcionante, onde nem sequer passou perto de conquistar ao menos uma vaga europeia de menor escalão, o Chelsea quer voltar a brigar no alto. Dessa forma, o clube londrino tenta passar uma borracha na temporada 2022/23 e iniciar o novo ano com o pé direito. Para isso, o comando da equipe será agora de Mauricio Pochettino, novo técnico dos Blues. Com passagem pelo Tottenham, ele conhece bem a liga e pode fazer a equipe deixar o desempenho pífio do ano passado para trás.

Dono do Chelsea, o estadunidense Todd Boehly investiu pesadamente mais uma vez na montagem do elenco e fez contratações para uma equipe, que sofreu grande reformulação. Com novas peças em todos os setores, os Blues prometem uma nova versão para a temporada que se inicia neste fim de semana. O clube inglês investiu também no mercado brasileiro e terá para esta temporada o volante Andrey Santos, ex-Vasco. Ele foi contratado ainda na temporada passada, mas só agora está à disposição. Outros brasileiros contratados pelo clube são Ângelo e Deivid Washington, ex-Santos. Os dois, porém, serão cedidos por empréstimo ao Strasbourg.

Mas as maiores contratações foram as de Nkunku, um dos destaques da Bundesliga com a camisa do RB Leipzg e que custou incríveis R$ 320 milhões, e do zagueiro Disasi, do Monaco/FRA (mas um pojco mais “barato” R$ 240 milhões).

Se o número de contratações foi alto, o de saídas também foi. Dessa forma, mais de dez jogadores deixaram o Stamford Bridge, sendo alguns nomes importantes, como Havertz e Mount.

Posição na temporada 2022/23: 12º lugar, com 44 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Vai brigar por vaga na Champions League

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Chelsea pagará R$ 13,00 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Sim: Thiago Silva (zagueiro) e Andrey Santos (volante)

Principais contratações do Chelsea

Christopher Nkunku – Atacante – RB Leipzig- 60 milhões de euros (R$ 320 milhões)

Axel Disasi – Zagueiro – Monaco – 45 milhões de euros (R$ 240 milhões)

Nicolas Jackson – Atacante – Villarreal – 37 milhões de euros (R$ 197 milhões)

Robert Sánchez – Goleiro – Brighton – 23 milhões de euros (R$ 122 milhões)

Principais saídas

Kai Havertz – Meia-atacante – Arsenal – 75 milhões de euros (R$ 400 milhões)

Mason Mount – Meia-atacante – Manchester United – 64 milhões de euros (R$ 341 milhões)

Mateo Kovacic – Meio-campista – Manchester City – 29 milhões de euros (R$ 154 milhões)

Kalidou Koulibaly – Zagueiro – Al-Hilal – 23 milhões de euros (R$ 122 milhões)

Christian Pulisic – Atacante – Milan – 20 milhões de euros (R$ 106 milhões)

Édouard Mendy – Goleiro – Al-Ahli – 18 milhões de euros (R$ 96 milhões)

N’Golo Kanté – Volante – Al-Ittihad – Sem custos (fim de contrato)

César Azpilicueta – Lateral-direito – Atlético de Madrid – Sem custos (rescisão amigável)

Provável time base: Robert Sánchez (Kepa Arrizabalaga); Reece James, Thiago Silva, Disasi e Chilwell; Enzo Fernández, Andrey Santos (Gallagher) e Chukwuemeka (Mudryk); Sterling, Nkunku e Jackson.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.