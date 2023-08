Campeonato Português começa nesta sexta-feira; confira detalhes

As emoções do Campeonato Português começam nesta sexta-feira (11), com a partida de abertura disputada entre Braga, um dos postulantes a brigar na parte de cima da tabela, e Famalicão, que fez uma campanha regular na última temporada e vai tentar surpreender os adversários. A bola rola às 16h45, no Estádio de Braga, pela primeira rodada da Liga Portugal Bwin.

Os torcedores poderão acompanhar algumas partidas do Campeonato Português por meio dos canais ESPN, na TV fechada, e também do Star+, serviço de streaming. A Liga Portugal Bwin, no entanto, não tem transmissão em canais abertos.

Confira a seguir algumas informações dos clubes que são favoritos ao título da edição 2023/24 do Campeonato Português.

Benfica

Atual campeão nacional, o Benfica é, novamente, o grande favorito para levantar o caneco no fim da temporada. Os Encarnados vêm de uma vitória por 2 a 0 na última quarta-feira (9), e conquistou o título da Supertaça de Portugal. Ao mesmo tempo, o clube de Lisboa foi um dos que mais movimentou a janela de transferências do futebol português e reforçou o forte elenco de olho no Campeonato Português e na Champions League.

Dessa maneira, o Benfica se prepara para a estreia na Liga, marcada somente para a próxima segunda-feira (14), às 16h45, quando a equipe visita o Boavista na partida de encerramento da primeira rodada da competição.

Porto

O Dragão, por sua vez, precisa se recuperar da derrota na final da Supertaça de Portugal e focar no próximo compromisso pelo Campeonato Português. O Porto entra em campo apenas na segunda-feira (14), quando visita o Moreirense às 14h45. Na última edição da Liga, o time comandado pelo técnico Sergio Conceição ficou com a vice-liderança, atrás apenas do campeão Benfica.

Sporting

O outro clube de Lisboa, no entanto, decepcionou na temporada passada e garantiu apenas uma vaga na Liga Europa. O Sporting encerrou a última edição da Liga em quarto lugar, e foi superado por Benfica, Porto e Braga, respectivamente, na tabela.

Dessa maneira, o Leão apostou na permanência de alguns jogadores e trouxe reforços pontuais para fazer uma temporada segura em 2023/24. A expectativa é brigar na parte de cima da tabela e garantir, ao menos, uma vaga na próxima edição da Champions.

Quem corre por fora e busca uma vaga europeia

Assim como foi uma das surpresas na parte de cima da tabela na última edição do Campeonato Português, o Braga tem expectativas altas para a temporada 2023/24. Após ficar na terceira posição, o clube está na disputa dos playoffs da Champions e está vivo na briga por uma vaga na fase de grupos da principal competição de clubes do mundo. Assim, o Braga poderá novamente surpreender no cenário nacional.

Outros clubes que correm por fora são Arouca e Vitória de Guimarães. Ambas equipes estão na disputa da fase preliminar da Liga Conferência e a disputa na competição europeia será boa para os cofres dos clubes, que poderão se reforçar em suas caminhadas.

Principais contratações

Como era de se esperar, o atual campeão da liga foi quem mais movimentou a janela de transferências no futebol português. Dentre as principais contratações do futebol português, destaque para o Benfica, que acertou a chegada de Orkun Kökcü, de 22 anos e campeão holandês da última temporada com o Feyenoord. O meia turco, inclusive, foi a maior contratação da história do clube.

Além disso, os Encarnados trouxeram um nome de peso para a temporada 2023/24. Trata-se do atacante Angel Di María, campeão da Copa do Mundo com a seleção da Argentina no Qatar, que vai para sua segunda passagem no Benfica e desta vez chegou sem custos ao clube. Além disso, as Águias também acertaram a chegada do atacante brasileiro Arthur Cabral, para a vaga deixada por Gonçalo Ramos, contratado pelo PSG.

Por outro lado, o Porto apostou em contratações de jogadores espanhóis nesta janela de transferências. Assim, o Dragão fechou as chegadas do meia Nico González, ex-Barcelona, e do centroavante Fran Navarro, que pertencia ao Gil Vicente.

Por fim, os principais reforços de Sporting e Braga foram o ponta direita Trincão, que estava no Barcelona, e o ponta esquerda Bruma, que pertencia ao Fenerbahçe, respectivamente.

Jogos da 1ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (11/8):

Braga x Famalicão – 16h15

Sábado (12/8):

Gil Vicente x Portimonense – 11h30

Farense x Casa Pia – 14h

Sporting x Vizela – 16h30

Domingo (13/8):

Rio Ave x Chaves – 11h30

Estrela Amadora x Vitória de Guimarães – 14h

Arouca x Estoril – 16h30

Segunda-feira (14/8):

Moreirense x Porto – 14h45

Boavista x Benfica – 16h45

