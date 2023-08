Corinthians quer R$ 100 milhões por Murillo, que deve ficar

Embora pretendido por clubes europeus, o zagueiro Murillo não deverá deixar o Corinthians neste ano. O Timão está fazendo jogo duro para liberá-lo nesta janela de transferências e só deverá vendê-lo pelo preço mínimo de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões), valor fixado pela diretoria para afastar o assédio pelo defensor.

Murillo está no alvo de clubes ingleses e italianos. O jogador corintiano chegou a entrar no radar do Napoli, mas a negociação não foi adiante. Anteriormente, o Corinthians considerava seriamente vender o zagueiro, mas conseguiu reorganizar melhor suas finanças nos últimos meses. A classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana também ajudou o clube a colocar dinheiro em caixa.

Dessa forma, o defensor deve permanecer, ao menos por enquanto. Como a janela europeia se fecha no dia 31, o Corinthians só venderá Murillo pelo que considera o valor certo. Aos 21 anos, o zagueiro tem contrato com o Timão até o fim de 2025. Neste ano, o jogador ganhou mais espaço na equipe profissional após a promoção do time sub-20. Ele disputou 24 partidas até o momento.

