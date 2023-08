Japão x Suécia: onde assistir, escalações e arbitragem

Na madrugada desta sexta-feira (11/8), Japão e Suécia se enfrentarão em busca de um lugar na semifinal da Copa do Mundo feminina. O jogo será no Eden Park, com início às 4h30 (de Brasília). As japonesas fazem campanha sensacional, com quatro vitórias, incluindo 4 a 0 na Espanha na fase de grupos. Nas oitavas, eliminou a Noruega. Mas as suecas, por sua vez, não estão muito atrás. Afinal, ficaram em primeiro no Grupo G e, nas oitavas, eliminaram a atual seleção bicampeã mundial, a dos Estados Unidos, nos pênaltis.

Quem vencer este duelo fará uma das semifinais contra o vencedor de Espanha x Holanda. O duelo jogo será no dia 15/8, também no Eden Park,

Onde assistir

Os canais Cazé TV (youtube) e Fifa+ (www.fifa.com) transmitem o jogo a partir das 4h30. Mas a Cazé TV transmite a partir das 22h (de Brasília).

Como está o Japão

O treinador japonês não mudará a base que vem detonando na Copa e que entra com status de favorita nesta partida. Assim, mantém o time no tradicional 3-5-2, provavelmente deixando a bola com as suecas e apsotando na velocidade para municiar a goleadora Miyazawa.

Como está a Suécia

Assim como acontece no lado do Japão, a Suécia não tem lesionadas ou suspensas. Assim, o técnico Peter Gerhardsson tem força máxima. Mas ele

irá manter a equipe que superou os Estados Unidos nas oitavas. Dessa forma, mais uma vez Rolfo deve jogar um pouco mais recuada, deixando a goleadora Blackstenius mais à frente. Isso deixará Rlfo mais livre para buscar espaços e mostrar sua eficácia. Ela já marcou com três gols.

JAPÃO X SUÉCIA

Copa do Mundo feminina – Quartas de final

Data e horário: 11/8/2023, 4h30 (de Brasília)

Local: Eden Park, Aukland (NZL)

JAPÃO: Yamashita; Takahashi, Kumagai e Minami; Shimizu, Hasegawa, Nagano e Endo; Miyazawa, Fujino, Tanaka. Técnico: Futoshi Ikeda

SUÉCIA: Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson e Andersson; Angeldahl e Rubensson; Rytting Kaneryd, Asllani e Rolfo; Blackstenius. Técnico: Peter Gerhardsson

Arbitragem: Esther Staubli (SUI)

Auxiliares: Katrin Rafalski (ALE) e Susanne Kueng (SUI)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.