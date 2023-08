Almería x Rayo Vallecano: escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Espanhol

A edição 2023/24 do Campeonato Espanhol terá início nesta sexta-feira. O confronto de abertura será marcado por Almería e Rayo Vallecano, às 14h30 (de Brasília), no Juego do Mediterrâneo. Além desta partida, Sevilla e Valencia também medem forças nesta sexta. O restante da rodada será no fim de semana e se encerra na segunda-feira.

Na última temporada, os donos da casa conseguiram permanecer na elite do futebol espanhol com um ponto à frente do Valladolid, que teve seu rebaixamento confirmado ao lado ede Espanyol e Elche. O Rayo, por sua vez, ficou no meio da tabela, na décima primeira colocação e quer melhora seu desempenho na primeira divisão e sonhar com voos mais altos no Espanhol.

COMO CHEGA O ALMERÍA

Para essa nova edição, o Almería contratou o técnico Vicente Moreno, que será o comandante responsável por guiar a equipe ao longo da La Liga. Além dele, Luís Suárez, Edgar González, Dion Lopy, Marc Pubill e Sergio Arribas completam a lista de contratações do Rubi. Nesse sentido, o último chegou vindo do Real Madrid por 6 milhões de euros e assinou um contrato de seis anos, até 30 de junho de 2029.

Por outro lado, El Bilal-Touré se tornou a maior venda da história do clube espanhol ao desembarcar em Bergamo para assinar com o Atalanta, da Itália. Enfim, o marfinense disputou 22 partidas e estufou a rede em sete oportunidades na temporada 2022-23. Além dele, Rodrigo Ely, Portillo, César de la Hoz, Maras, Fuoli, Arnau Solà, Iván Matos e Dyego Souza também deixaram o time rojiblanco.

Por fim, Vicente Moreno não terá à disposição o brasileiro Léo Baptistão, ex-Santos, e Svidersky, ambos lesionados. Outro brasileiro do elenco, Lázaro, oriundo das divisões de base do Flamengo, deve estar entre os titulares na estreia do Campeonato Espanhol.

COMO CHEGA O RAYO VALLECANO

A equipe teve três baixas importantes na temporada com as saídas de Iraola, Catena e Fran García. Para o projeto de 2023, Desse modo, Francisco, ex-Almería, foi contratado para ser o treinador e recebeu os seguintes jogadores: Aridane, Pacha, Espino, Lejeune e Kike Pérez. O meio-campista chegou por empréstimo vindo do Valladolid, que foi rebaixado.

Além disso, outras saídas do elenco foram Mario Hernánez, Comesaña, Camello, Mario Suárez, Diego López, Saveljich e Montiel. Em compensação, Nteka, Sergio Moreno, Bebé, Jorge Moreno e Martín Pascual voltaram de empréstimo.

Dessa forma, o comandante tem duas dúvidas para montar a equipe titular nesta sexta. Portanto, De Tomás e Andrés Martín ainda não sabem se estarão entre os relacionados.

ALMERÍA X RAYO VALLECANO

1ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 11/08/2023, às 14h30

Local: estádio Juegos Mediterrâneos, em Almería (ESP)

Almería: Martínez; Pozo, Babic, Gonzalez, Centelles; Robertone, Melero, Lopy; Lázaro, Luís Suárez, Embarba. Técnico: Vicente Moreno

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Ariadane, Espino; Ciss, Lopez, Trejo; Salvi, De tomas, Palazon. Técnico: Francisco Rodríguez

Onde assistir: Star+

