Especial! Raio-X da Premier League 2023/24: Crystal Palace

A Premier League 2023/24 tem o seu pontapé inicial na sexta-feira, 11/8, com o jogo entre o Burnley e o atual tricampeão Manchester City. A competição tem 20 concorrentes, sendo que os quatro primeiros se garantem na Champions League. Os três últimos, porém, serão rebaixados. Neste especial Jogada10 o time em foco é o CRYSTAL PALACE.

Raio X do Crystal Palace

Após um começo de temporada péssimo em 2022/23, o Crystal Palace chegou a brigar contra o rebaixamento. O clube comandado por John Textor decidiu demitir Patrick Vieira quando a Premier League já se encaminhava para o final e deu certo. O veterano Roy Hodgson, hoje com 76 anos, foi contratado e livrou a equipe da Championship – a segunda divisão inglesa.

Os londrinos não têm muitas aspirações na tabela e sabem que uma classificação no meio do bolo é mais que o suficiente. O que vier além disso é lucro. Apesar de ser gerido por John Textor, as Águias não investiram muito no elenco.

A principal chegada na equipe é o brasileiro Matheus França, de 19 anos, joia do Flamengo. O jovem chega para se desenvolver e dar frutos no futuro, mas não deve ser, a princípio, destaque no Palace. Por outro lado, Zaha, principal nome até a temporada passada, deixou o clube após o fim de seu contrato. Olise, outro atacante que é destaque, também é alvo de cobiça no mercado da bola.

Posição na temporada 2022/23: 11º lugar, com 45 pontos

O que esperar na temporada 2023/24: Vai lutar para ficar no meio da tabela

Aposta Sportingbet em caso de título: De acordo com a Sportingbet, cada R$ 1 apostado no Crystal Palace pagará R$ 501,00 caso o time seja o campeão

Tem brasileiro no elenco? Sim: Matheus França (meia-atacante)

Principais contratações do Crystal Palace

Matheus França – Meia-atacante – Flamengo – 20 milhões de euros (R$ 106 milhões)

Jefferson Lerma – Volante – Bournemouth – Sem custos (fim de contrato)

Principais saídas

Wilfried Zaha – Atacante – Galatasaray – Sem custos (fim de contrato)

Provável time base: Johnstone; Ward, Andersen, Guéhi e Clyne; Lerma, Doucouré e Eze; Olise, Schlupp e Ayew (Edouard).

