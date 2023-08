Flamengo escalado para enfrentar o Olimpia, no Paraguai; veja!

O Flamengo está definido para enfrentar o Olimpia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, nesta quinta (10), em Assunção. A equipe rubro-negra depende de um empate (ou de qualquer vitória) para se classificar para as quartas de final, já que venceu no Maracanã por 1 a 0.

Em relação ao jogo de ida, o Flamengo tem poucas mudanças. As únicas são as entradas do lateral-esquerdo Filipe Luís, no lugar de Ayrton Lucas, e do volante Thiago Maia, que substitui Allan. De resto, o time é o mesmo que bateu os paraguaios na partida de ida, há uma semana.

Dessa forma, o Flamengo definido por Jorge Sampaoli tem Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Éverton Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. A bola rola às 21h, no Defensores Del Chaco, em Assunção.

