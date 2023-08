Santos confirma lesão no joelho esquerdo de Sandry

O Santos terá uma ausência importante para o restante da temporada. Durante o treinamento desta quinta-feira (10), o volante Sandry sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Assim, a expectativa é que ele desfalque o Peixe até o fim do ano, uma vez que o jogador terá que passar por cirurgia. Mas, a data da operação não foi divulgada pelo Santos.

“Durante o treino na manhã desta quinta-feira (10), no CT Rei Pelé, o meia Sandry sofreu uma entorse no joelho esquerdo, passou por avaliação clínica e teve que ser encaminhado para exames de imagem, que constataram uma ruptura do ligamento cruzado anterior.

O atleta permanecerá em tratamento e terá que passar por procedimento cirúrgico, ainda sem data definida. Em abril de 2021, Sandry já havia sofrido a mesma lesão, mas no joelho direito, tendo retornado com sucesso.”, escreveu o Santos por meio de nota oficial.

Sandry já passou por uma lesão séria no joelho em abril de 2021, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um treino do Santos. Na ocasião, o atacante retornou aos gramados pelo Brasileirão em novembro daquele mesmo ano.

Além disso, neste ano ele ficou afastado por quatro meses devido a um corte profundo no rosto após uma cotovelada que sofreu em fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Ele teve fraturas no nariz e no maxilar, passou por cirurgia no Hospital Albert Einstein em São Paulo. No entanto, durante sua recuperação, Sandry teve uma infecção no local, o que levou a outro procedimento cirúrgico. Dessa forma, ele só conseguiu retornar aos jogos em junho deste ano.

