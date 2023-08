Bernard garante vitória do Panathinaikos sobre Olympique; veja gol

O gol marcado pelo brasileiro Bernard definiu a vitória do Panathinaikos por 1 a 0 sobre o Olympique de Marselha nesta quarta-feira (9), em Atenas, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions. O atacante ex-Atlético-MG e Seleção Brasileira é o camisa 10 do clube grego e saiu do banco de reservas para confirmar o triunfo em casa.

Veja o gol decisivo de Bernard no vídeo abaixo:

Ao 38 minutos do segundo tempo, Bernard recebeu a bola dentro área e finalizou de chapa no canto direito para assegurar a vantagem ao Panathinaikos. Após a partida, o brasileiro celebrou a oportunidade de poder balançar a rede e ajudar sua equipe.

“Demos um passo importante na nossa caminhada e estou muito feliz em poder contribuir para alcançarmos o nosso objetivo, que é chegar à Champions. Vamos comemorar hoje, e amanhã voltamos a trabalhar focados para o jogo lá na França, que será muito difícil”, disse o atacante.

