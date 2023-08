Athletico-PR empresta Aguilar ao Independiente, da Argentina

O zagueiro colombiano Felipe Aguilar trocou o Athletico-PR pelo Independiente, da Argentina. O jogador, de 30 anos, vai por empréstimo para a equipe de Avellaneda, por um ano e meio e com valor de passe fixado. Anteriormente, o Furacão pretendia utilizar o defensor no Brasileirão, mas acabou aceitando a proposta do Rojo.

O contrato de Aguilar com o Athletico-PR ia até março, mas o Rubro-Negro decidiu renová-lo para fechar o empréstimo ao Independiente. Os argentinos pretendiam contratar Kannemann, do Grêmio, mas o argentino decidiu ficar em Porto Alegre e renovar seu contrato. Assim, o colombiano do Furacão virou o ‘plano B’ e o acordo acabou fechado em poucos dias.

O Independiente poderá pagar, no fim do ano que vem, um valor de 600 mil euros (R$ 2,9 milhões) para ficar com o colombiano em definitivo. Contratado em 2022, Aguilar disputou 20 jogos pelo Athletico, que o emprestou no começo do ano ao Lanús. Ele tinha renovado seu empréstimo com o clube grená até o fim do ano, mas o Furacão pediu por seu retorno. Agora, entretanto, ele é repassado novamente ao futebol argentino.

